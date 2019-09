Homem atropelado mortalmente em Ponte da Barca

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 40 anos foi atropelado mortalmente, na madrugada deste domingo, na Estrada Nacional 101, em Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vitima foi colhida na via, em Vade S. Tomé, cerca das 1.18 horas, por um veículo ligeiro de passageiros. Dois ocupantes sofreram ferimentos leves e foram assistidos no local.

O óbito foi declarado também na zona do acidente. Prestaram socorro os Bombeiros e a SIV de Ponte da Barca, a VMER do Alto Minho e GNR. O corpo foi transportado para o IML de Viana do Castelo.