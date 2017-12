Homem sofre amputação de três dedos em acidente com motosserra

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 18:01 Facebook

Um homem com 50 anos sofreu a amputação de três dedos e vários cortes profundos na mão direita, num acidente com uma motosserra, esta terça-feira, cerca das 14.17 horas, na freguesia de Entre Ambos-os-Rios, em Ponte da Barca.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima foi transportada para o hospital de Braga.

O incidente ocorreu na residência do homem, situada no Lugar de Sobredo, quando este se encontrava a cortar madeira com recurso a uma motosserra elétrica.

Estiveram no local, dois operacionais com uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca e a SIV de Arcos de Valdevez.