Mãe e filho desalojados por causa de incêndio em Ponte da Barca

Idalina Casal Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Um incêndio na cozinha de uma habitação unifamiliar deixou mãe e filho desalojados, na freguesia de Vade (S.Pedro), em Ponte da Barca, Viana do Castelo, esta quarta-feira.

A mãe, com cerca de 60 anos, sofreu queimaduras de primeiro grau na face e foi transportada para o Hospital de Ponte de Lima. O filho, com idade entre 30 a 40 anos e desempregado, foi encaminhado para os serviços da Segurança Social para que fosse encontrado um local para ficar.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, José Freitas, a família em causa "é carenciada" e vivia numa casa com poucas condições que, por causa do incêndio, ficou inabitável. "Se já não tinham condições de habitabilidade, agora é que ficaram mesmo sem nenhumas. A casa não tem divisões bem definidas, mas na zona da cozinha ficou bastante destruída", informou, indicando que o presidente da Junta e os serviços de assistência social da Câmara de Ponte da Barca também estiveram no local para apoiar no realojamento da mãe e filho.

O alerta foi dado às 15.35 horas para o lugar de Figueirinha. Prestaram auxílio 15 elementos dos Bombeiros de Ponte da Barca, apoiados por cinco viaturas, a ambulância de suporte imediato de vida de Arcos de Valdevez e a GNR de Ponte da Barca.