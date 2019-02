Mulher atropelada em passadeira em Ponte da Barca

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 55 anos foi esta tarde atropelada na passadeira, na rua Diogo Bernardes, em Ponte da Barca.

A vítima foi projetada a cerca de três metros e apesar do choque, à chegada da equipa dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, apenas apresentava ferimentos ligeiros.

A vítima foi socorrida no local e transportada numa ambulância do INEM para o Hospital de Viana do Castelo.

O alerta foi dado às 14.51 horas e no local estiveram ainda três equipas da GNR de Ponte da Barca que tomaram conta da ocorrência.