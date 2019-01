Presidente da Câmara de Ponte da Barca acusado de "bullying" laboral

Hoje às 17:03 Facebook

A vice-presidente da Câmara de Ponte da Barca disse esta sexta-feira à Lusa estar a ser vítima de "bullying" laboral por parte do presidente Augusto Marinho, depois de se ter abstido na votação do orçamento para 2019.

"Estou a ser, literalmente, vítima de "bullying" laboral (...) de forma muito mais evidenciada depois do meu sentido de voto. Contrariamente ao que o senhor presidente disse, que era uma atitude perfeitamente democrática, as situações que se têm verificado traduzem, claramente, o intuito de me vencer pelo cansaço, levar-me a desistir", afirmou Maria José Gonçalves.

