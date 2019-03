Quatro feridos em choque entre ambulância e carro em Ponte da Barca

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:03 Facebook

Um bombeiro da corporação de Ponte da Barca e três civis ficaram feridos este domingo, em resultado de uma colisão entre uma ambulância do INEM e um carro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 12.46 horas na Rua de Santo António, em Ponte da Barca, quando a ambulância se dirigia para um serviço, sem doentes a bordo.

Sofreram ferimentos considerados leves o bombeiro que conduzia o veículo de emergência e três ocupantes do automóvel envolvido no sinistro.

Todas as vítimas foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.

Prestaram socorro as corporações de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, com seis operacionais e três ambulâncias, e a SIV de Arcos de Valdevez. A GNR tomou conta da ocorrência.