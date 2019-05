Serra Amarela SkyMarathon regressa a 16 de junho

Hoje às 16:38 Facebook

A segunda edição da Serra Amarela SkyMarathon vai realizar-se a 16 de junho, numa organização da Carlos Sá Nature Events, em parceria com o município de Ponte da Barca e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Segundo a organização do evento, "é uma serra com uma beleza ímpar, trilhos técnicos e desafiadores, aldeias e gentes que sabem receber bem, ótima para a prática de desportos na natureza e que vai, com certeza, surpreender todos aqueles que aceitarem o desafio de participar, tornando esta prova num evento único".

