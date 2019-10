Jazz, blues e vinho verde durante três dias em Ponte da Barca

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 21:55 Facebook

O centro histórico de Ponte da Barca recebe a partir desta sexta-feira e até domingo, a primeira edição do festival Jazz & Blues Wine Fest. Seis projetos musicais e uma mostra enogastronómica, que destaca os vinhos verdes da região harmonizados com pratos típicos, são as propostas daquele novo evento.

Esta sexta-feira o festival decorre a partir do final da tarde. Começa com um primeiro momento de harmonização viníca e showcooking, às 18.30 horas, com Anselmo Mendes e Rita Roquette. A noite será animada com os concertos de Wax & Boogie Rhythm Combo e Little Hands Blues Band.

Este sábado, também depois das 18.30 horas, harmonizam vinho verde com propostas gastronómicas, Bruno Almeida e Marco Gomes. E atuam, à noite, Lady & The Tramps e Delta Blues Riders. Domingo, o festival decorre à tarde, a partir das 15.30 horas, com menus de harmonização de Patrícia Pereira com Jesús Mulero e Mário Saraiva. A música estará a cargo de De La Criz e Dog's Bollocks. Em simultâneo com o festival, oito restaurantes da região incluem nas suas ementas, um menú dedicado ao vinho verde.