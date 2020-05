Jovem de 16 anos em estado grave após acidente com trator em Ponte da Barca

Um jovem de 16 anos ficou em estado grave após um acidente com um trator agrícola em Vila Nova de Muía, Ponte da Barca.

Segundo o Comandante do corpo de Bombeiros local, José Freitas, no veículo seguiam três pessoas. Uma mulher com cerca de 40 anos e um homem na casa dos 60 anos ficaram também feridos.

"O acidente ocorreu numa estrada municipal, o trator despistou-se e caiu para um calado de uma altura de cerca de três metros", informou José Freitas, referindo que as vítimas foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Para o local do incidente, no Lugar do Recanto da Bouça, foi mobilizado um meio aéreo, mas que não chegou a operar, "porque não houve necessidade".

O transporte das vítimas foi garantido via terrestre por meios dos Bombeiros de Ponte da Barca, com o apoio da VMER de Braga.