Lar em Ponte da Barca avança com rastreio após colaboradora testar positivo à covid

Uma mulher com cerca de 50 anos, colaboradora do Lar Condes da Folgosa da Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca, está infetada com covid-19 e cumpre isolamento obrigatório no seu domicílio.

A situação desencadeou um processo de rastreio dos cerca de 130 utentes e funcionários da instituição, que foram todos testados ao longos dos últimos quatro dias.

Segundo o Provedor da Santa Casa, Rui Folha Gomes, os resultados deverão ser conhecidos na totalidade este sábado.

"Concluímos hoje [sexta-feira] a ronda de testes na estrutura. Estamos a falar na globalidade de 130 pessoas, das quais 80 são utentes. Este foi o quarto dia de testes e até este momento está tudo calmo e sem qualquer tipo de ocorrência".

Rui Folha Gomes adianta que "a estrutura está a funcionar em pleno, com os turnos, alargados, em espelho, que estavam definidos no Plano de Contingência, que de imediato foi ativado". "Provavelmente amanhã [sábado] haverá o resultado final. O caso está entregue às Autoridades de Saúde distritais", concluiu.