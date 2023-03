"Maior bolo de mel do país" regressa a Ponte da Barca no último domingo de março

A câmara de Ponte da Barca anunciou esta sexta-feira que vai voltar a ter, no próximo domingo, 26 de março, o "maior bolo de mel do país". De acordo com a autarquia, o objetivo é bater um novo recorde este ano, com a confeção de um bolo "com 210 metros" de comprimento.

Em 2022, o bolo atingiu "os 203 metros e 76 centímetros" e a receita resultante da venda do doce tradicional reverteu a favor das vítimas da guerra na Ucrânia, segundo a câmara municipal de Ponte da Barca, que organiza a iniciativa, com o apoio de pastelarias locais.

Na edição de 2023, a iniciativa começará cerca das 14 horas do último domingo de março, e envolverá grandes quantidades de ingredientes.

"São mais de 200 quilos de farinha, mais de 100 litros de mel, mais de 200 quilos de açúcar, mais de 350 ovos e mais de 60 quilos de nozes", indica a autarquia em comunicado, referindo que "a receita "simples" para o maior bolo de mel do país demora cerca de seis horas a ser concretizada.

"As pastelarias Caracas, Doce Lima e Liz confecionam esta delícia gastronómica, que este ano vai atingir os 210 metros, e apresentam-na ao público na rua principal da vila de Ponte da Barca", acrescenta.

Para a animar a iniciativa haverá cantares ao desafio, concertinas e um espetáculo com o dueto Ofir Show. Esta será a 7.ª edição do evento.