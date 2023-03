Ponte da Barca bate novo recorde com 210,86 metros de bolo de mel

A Câmara de Ponte da Barca anunciou este domingo que foi batido um novo recorde nacional, com a confeção naquele município de um bolo de mel com 210, 86 metros.

Foi mais uma edição do evento do "maior bolo de mel do país", realizada ao ar livre com a colaboração de pastelarias locais. Em 2022, o bolo montado na via pública atingiu "os 203 metros e 76 centímetros".

"210 metros e 86 centímetros foi o novo recorde alcançado hoje em Ponte da Barca na iniciativa Maior Bolo de Mel de Portugal", informa a autarquia na página de Facebook do município, referindo que "as Pastelarias Doce Lima e Liz foram as obreiras desta delicia gastronómica, que juntou muitas pessoas ao longo de toda a tarde deste domingo".

A iniciativa contou com animação musical e programação própria para crianças, como insufláveis, pinturas faciais, mascotes e modelagem de balões.