Trabalhador em estado grave após acidente em serração em Ponte da Barca

Um trabalhador de uma serração ficou esta quarta-feira em estado grave num acidente de trabalho em Vila Nova de Muía, Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima, de 43 anos, sofreu amputação parcial de uma mão e foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho em Viana.

O alerta para o acidente numa serração na avenida Comunidade Europeia, foi dado às 14.44 horas.

Estiveram no local seis operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Ponte da Barca, SIV de Arcos de Valdevez e GNR.