Ponte da Barca investe 2,7 milhões de euros em parque empresarial

O município de Ponte da Barca vai ter uma nova zona de acolhimento para empresas. A obra deverá começar ainda em março.

Segundo informação divulgada hoje pela câmara municipal de Ponte da Barca, trata-se de um investimento de cerca de 2,7 milhões de euros, para criação de "21 novos lotes destinados a indústria, serviços e comércio num terreno com 68 356 m2 de superfície".

"Na primeira fase serão implantados 12 lotes e novos arruamentos secundários, que se tornam vitais para a interligação com as vias de comunicação principais existentes (Estrada Nacional nº 101, Estrada Municipal 531 e a Rua Heróis do Ultramar)", informa a autarquia, adiantando que a obra acaba de ser consignada ao empreiteiro e inicia-se ainda em março deste ano".

PUB

Indica que adjacente à área de intervenção, "existem dois equipamentos públicos, o quartel dos Bombeiros Voluntários e o Pavilhão Desportivo Municipal de Ponte da Barca, motivo pelo qual o executivo entendeu que a criação de novos arruamentos permitirá oferecer, não só mais eficiência nas acessibilidades, como também uma maior agilidade para aceder a vias de comunicação principais".