Ponte da Barca promove potencial turístico de natureza e aventura

A Secretária de Estado do Turismo visitou Ponte da Barca, onde teve oportunidade de evidenciar o potencial turístico do concelho, que está a ser reforçado com a campanha promocional "Fique no Topo, Fique no Norte" levado a cabo pela entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Rita Batista Marques foi recebida por Augusto Marinho, presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, sendo acompanhada por uma vasta comitiva que integrava, entre outros, o presidente da Entidade do Turismo do Porto e Norte, do presidente do Fórum Oceano, assim como o presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos.

Após conhecer as instalações do Peneda-Gerês Adventure Center, assim como da empresa Tobogã - Portugal Adventure Tours, a Secretária de Estado do Turismo aceitou o desafio de Augusto Marinho para conhecer em primeira mão o potencial turístico do concelho.

