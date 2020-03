Ponte da Barca vai usar controlo remoto para vigiar fronteira aberta à força

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:36 Facebook

A Câmara Municipal de Ponte da Barca vai avançar com vigilância da fronteira através de controlo remoto.

A medida surge após violação da fronteira da Madalena, no Lindoso, em que as barreiras de proteção foram derrubadas durante a noite.

A situação ocorreu já depois do Governo ter encerrado as fronteiras nacionais, deixando apenas nove pontos de passagem com vigilância.

A fronteira de Ponte da Barca não consta entre as nove permitidas, pelo que para travar eventuais violações o município desenvolveu um projeto a que deu o nome de "Fronteira Segura", segundo a autarquia, para "apoiar a GNR no cumprimento da missão de vigilância e controlo do posto fronteiriço da Madalena, no Lindoso".

"Este projeto, dotado de meios tecnológicos, consiste na instalação de um sistema de segurança integrado, composto por videovigilância, deteção de intrusão e sistema de intervenção de voz no local e estará ligado à GNR, permitindo, deste modo, a vigilância e o controlo remoto, libertando recursos humanos para outras ocorrências no concelho", descreve a Câmara Municipal em comunicado divulgado este domingo, referindo que a iniciativa se deve "ao facto de se ter verificado já a violação do encerramento desta fronteira, e que contribuiu para o sentimento de insegurança da população".