Prova de Trail em Ponte da Barca vai ter partida inédita a 340 metros debaixo de água

O evento de ​​​​​​​trail "Serra Amarela SkyMarathon" tem como grande novidade da edição deste ano, a partida das provas Ultra Trail 48km e Trail Longo 30km, a 340 metros debaixo do nível da água da albufeira do Lindoso.

O ponto de partida vai ser a Central Hidroelétrica do Alto Lindoso, que possui um salão subterrâneo com mais de dois mil metros quadrados, uma altura de 25 metro e, no teto, um sistema de iluminação que simula um céu estrelado. A organização garante que a partida vai ficar na memória de todos aqueles que marcarem presença na edição deste ano da SkyMarathon, que decorre no dia 14 de junho.

