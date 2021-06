Quatro adultos e um menor feridos num despiste em Ponte da Barca

Quatro adultos e um menor sofreram ferimentos num aparatoso despiste de uma viatura ligeira de passageiros, este domingo, na Estrada Nacional 203 em Vila Chã, Ponte de Barca.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, do sinistro ocorrido cerca das 16.03 horas resultou o condicionamento da via e o transporte de uma das vítimas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana.

As restantes vítimas foram assistidas no local do acidente.

O socorro foi prestado por 12 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros de Ponte da Barca, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima e Arcos de Valdevez. A GNR esteve no local.