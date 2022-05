Reconstrução da igreja em Ponte da Barca avança este ano

Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. João Lavrador, anuncia projeto para obra bloqueada por causa de polémica na paróquia de Ponte da Barca desde que o templo ardeu em dezembro de 2017.

O bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. João Lavrador garante que a reconstrução da igreja de Lavradas em Ponte da Barca, destruída por um incêndio em dezembro de 20217, deverá avançar, finalmente, este ano.

Segundo aquele responsável católico, que tomou posse há cerca de meio ano, está já reunidas todas as condições para que a obra avance, faltando apenas luz verde por parte da Câmara Municipal. D. João Lavrador, que há dias visitou o local, onde apenas restam as paredes da antiga igreja, informou que a reconstrução será executada, de acordo com um projeto que prevê a demolição da antiga residência paroquial situada ao lado, para construção de um templo novo.