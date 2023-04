Resgatado corpo de homem do rio Lima

Foi resgatado do rio Lima, pelos mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, o cadáver de um homem que tinha sido avistado a boiar ao início da tarde junto à barragem de Touvedo, em Ponte da Barca.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Ponte da Barca, Carlos Veloso, tudo indica que se trate do corpo de um homem, de cerca de 40 anos, natural de Ponte da Barca e residente em Arcos de Valdevez, que estava desaparecido desde ontem. O cadáver, resgatado cerca das 17.45 horas, foi entretanto removido para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

A atividade da barragem de Touvedo foi interrompida esta quinta-feira à tarde, para possibilitar as buscas, depois de o corpo, totalmente despido, ter sido avistado a boiar. Foi necessário proceder ao "corte do caudal ecológico" devido à forte corrente que se fazia sentir, a fim de permitir o resgate.

O alerta para a situação foi dado cerca 13 horas via 112, tendo sido mobilizados para o local três veículos e um bote, com dez operacionais dos Bombeiros de Ponte da Barca, meios do INEM, GNR e uma equipa da EDP. Cerca das 15 horas, foi deslocada para a zona uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.