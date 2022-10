Abastecimento de água retomado após reparação de conduta em Ponte de Lima

A empresa Águas do Norte informou esta tarde que já foi reparada a rutura de uma conduta, que afetou esta quarta-feira o abastecimento de água aos concelhos de Viana do Castelo e Ponte de Lima. Segundo fonte da empresa, o fornecimento será reposto por volta das 19.30 horas.

A Águas do Norte divulgou durante a manhã desta quarta-feira um comunicado informando que tinha ocorrido "um problema técnico na conduta principal do Subsistema de S. Jorge (Arcos de Valdevez), integrado no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte de Portugal, que afetou o abastecimento de água em algumas freguesias dos concelhos de Ponte de Lima e Viana do Castelo".

Alertou na altura que poderia vir a verificar-se tambem a interrupção do fornecimento nos concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, o que acabou por não acontecer.

PUB

"A conduta já foi reparada, está a ser posta em carga e prevê-se que o abastecimento fique normalizado cerca das 19.30 horas", declarou ao Jornal de Notícias fonte da Águas do Norte (16.50 horas).

Segundo a empresa Águas do Alto Minho, que gere os abastecimento em baixa em sete concelhos do distrito de Viana do Castelo, estima-se que tenham sido afetados pela avaria "cerca de quatro mil consumidores" dos concelhos de Viana e Ponte de Lima.