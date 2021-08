Abel Baptista: "A Câmara gastou 160 milhões a aplicar pedra nas freguesias"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:13 Facebook

Abel Baptista, dissidente do CDS-PP e antigo número dois de Daniel Campelo, volta a disputar a Câmara de Ponte de Lima como independente.

Abel Baptista, 57 anos, foi oito anos vice-presidente de Câmara (1993-2001), ao lado do antigo autarca Daniel Campelo, e 12 presidente da Assembleia Municipal (2001-2013), sempre eleito pelo CDS-PP, partido que representou também como deputado na Assembleia da República e do qual se desvinculou em 2016. Há quatro anos, foi eleito (com 23,66% de votos) como independente. É vereador da Oposição no Executivo de maioria CDS e candidata-se de novo à presidência da Câmara pelo movimento "Ponte de Lima Minha Terra", com o apoio do Partido Socialista (PS). Apoiar os jovens na aquisição de habitação e na criação do primeiro emprego é uma das suas bandeiras.

O que o motiva a candidatar-se a presidente da Câmara de Ponte de Lima?