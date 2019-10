Acidente com ambulância provoca quatro feridos em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:24 Facebook

Três socorristas, que seguiam numa ambulância dos Bombeiros de Ponte de Lima, e o condutor de um veículo ligeiro de passageiros ficaram feridos este sábado, numa colisão que envolveu as duas viaturas.

O acidente ocorreu, cerca das 13.24 horas, na ponte da Senhora da Guia, em Arcozelo, Ponte de Lima. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a ambulância não transportava doentes, mas dirigia-se para um serviço, com três elementos a bordo.

Embateu contra um automóvel na Estrada Nacional 201. Dois dos socorristas e o condutor do ligeiro de passageiros foram transportados para os hospitais de Ponte de Lima (1) e Viana do Castelo (2). Um terceiro elemento da tripulação da ambulância foi assistido no local do acidente.

Estiveram envolvidos na operação de socorro cinco operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e uma patrulha da GNR.