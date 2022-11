Acidente em Ponte de Lima mata homem de 75 anos

Um homem de 75 anos morreu este sábado, após uma colisão violenta entre duas viaturas ligeiras na EN201, em Anais, Ponte de Lima.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o alerta foi recebido às 5.33 horas e o óbito foi declarado no local.

Do acidente resultou ainda uma vítima com ferimentos leves. Trata-se de uma mulher com 73 anos de idade, que foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo. A estrada esteve cortada cerca de cinco horas.

No socorro estiveram envolvidos 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários e SIV de Ponte de Lima, e VMER do Alto Minho. E a GNR com quatro patrulhas.