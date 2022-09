Acidente entre carrinha e camião faz um morto e um ferido grave em Ponte da Barca

Um acidente que envolveu uma carrinha e um camião, na Estrada Nacional 203, em Paradamonte, freguesia de Britelo, Ponte da Barca, provocou a morte a um homem e ferimentos graves numa mulher, ambos com 70 anos.

Segundo fonte dos Bombeiros de Ponte da Barca, o alerta para o acidente chegou às 14.54 horas. O condutor do camião, uma mulher de 25 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local. Na viatura ligeira seguia um casal. O óbito do homem foi declarado na zona do acidente e a mulher foi transportada para o hospital de Braga.

Foram mobilizados para o local meios daquela corporação, dez operacionais e quatro veículos, a SIV de Arcos de Valdevez, a VMER do Alto Minho e duas patrulhas da GNR.