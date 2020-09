Aluno com covid-19 obriga metade da turma a ir para casa

Um aluno da escola sede do Agrupamento António Feijó, em Ponte de Lima, testou positivo à covid-19, e encontra-se em casa, assim como cerca de metade da turma.

Segundo o diretor daquele agrupamento, José António Silva, o caso foi comunicado pelos pais do ano aluno do 8.º ano, na passada segunda-feira e, no dia seguinte, foram "afastados [da escola] alguns alunos que estiveram mais próximos e que o Delegado de Saúde entendeu".

A escola continua a funcionar "normalmente".

"Não há motivos para alarme. Estamos a aplicar o protocolo e falamos com a turma que está em aulas e não vemos necessidade de mais alunos irem para casa, mas a decisão será do Delegado de Saúde", diz. "Confirma-se que há um caso, mas não há nenhum surto cá dentro", sublinha.

A turma onde surgiu o caso tem 26 alunos. Nenhum professor ou funcionário foi para casa. O caso, segundo José António Silva, está a ser seguido pela autoridade de saúde.