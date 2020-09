Alunos em quarentena de agrupamento de Ponte de Lima testaram negativo à covid-19

Sete alunos da escola sede do Agrupamento António Feijó, em Ponte de Lima, que estavam em casa de quarentena por serem próximos de um colega infetado, testaram negativo à covid-19.

Segundo o diretor daquele agrupamento, José António Silva, os jovens vão regressar às aulas presenciais. "Os testes de todos os alunos que foram postos em quarentena pelo Delegado de Saúde, deram negativo. Não há, neste momento, caso nenhum. A escola passa a funcionar normalmente", declarou aquele responsável.

Um aluno do 8.º ano da escola António Feijó testou positivo à covid-19, após ter sido contagiado no seio familiar. Segundo José António Silva, o jovem encontra-se em casa. Na altura em que foi detetado o caso, parte da turma foi afastada da escola por indicação do Delegado de Saúde.

A turma onde surgiu o caso tem 26 alunos. Nenhum professor ou funcionário foi mandado para casa.