Alunos sentem a terra a tremer todos os dias na escola de Freixo

Estação do Clube de Meteorologia deteta abalos do Minho ao Norte de Marrocos.

Gonçalo Sousa de 11 anos é um entusiasta da atividade do Clube de Meteorologia do Agrupamento de Escolas de Freixo (Meteo Freixo), Ponte de Lima, que há menos de um mês tem ativa uma estação sísmica.

Quando a equipa de alunos responsável por monitorizar a atividade grava em vídeo os boletins diários, que relatam as ocorrências para serem publicados nas redes sociais, Gonçalo é um dos mais ativos. Comanda as gravações e, se lhe calhar a apresentação, que inclui a previsão do estado do tempo, o nível de risco de incêndio e a qualidade do ar no território, dança de braços no ar e salta ao som da música indicativa de início do boletim.