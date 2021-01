Aprovado protocolo de constituição do Museu Português da Canoagem

Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Ponte de Lima, Viana do Castelo, ​​​​​​​aprovou, na última reunião de 11 de janeiro, a constituição do Museu Português da Canoagem.

A iniciativa surge através da celebração de um protocolo entre o Município, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube Náutico de Ponte de Lima.

"A canoagem, enquanto atividade que dá origem a uma série de importantes dinâmicas sociais, culturais e económicas, assume em Portugal, com destaque no presente contexto ao concelho de Ponte de Lima, um papel relevante de forte identidade, qualidade e atratividade que tem promovido o aumento do número de desportistas, turistas e visitantes, com claros benefícios ao nível do desenvolvimento sustentável de toda a região", deu nota a autarquia liderada por Victor Mendes.

Leia mais em Alto Minho TV