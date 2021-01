Autarca de Ponte da Barca testa positivo à covid-19

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, anunciou na sua página pessoal de Facebook que testou positivo à covid-19. O autarca refere que está em isolamento e praticamente sem sintomas.

"Como é do conhecimento público, Ponte da Barca está a viver dias muito difíceis atendendo ao elevado número de casos Covid-19. Esta realidade, aliada a sintomas muito ligeiros levaram-me, num ato de responsabilidade cívica, como autarca e munícipe, a efetuar o teste a este vírus que, infelizmente, deu positivo", escreve Augusto Marinho, referindo: "Encontro-me isolado, mas sinto-me bem, sem sintomas de relevo".

O autarca apela ainda a que "ninguém sinta constrangimentos ou receios em assumir os sintomas identificados pelas autoridades de saúde devendo, de imediato, contactar as mesmas. Mais do que um ato de responsabilidade, é uma obrigação".

E conclui: "Escrevo estas palavras no dia em que recebi a notícia que não queria, que ninguém quer, para deixar um apelo a todos os barquenses e a todos os que tenham oportunidade de ler esta mensagem para que lutem, que lutem com toda a determinação neste combate que será vencido".

Augusto Marinho é o primeiro autarca do Alto Minho a assumir que foi infetado. À semelhança do que está a acontecer no país, também a região revela nos últimos dias uma tendência para o aumento do número de casos. De acordo com dados tornados públicos na quarta-feira pela Unidade de Saúde Pública nos últimos três dias registaram-se 7 mortes e há 264 casos ativos. No total há 1179 casos nos dez concelhos do Alto Minho.