Bombeiros em alerta para possibilidade de cheias no rio Lima

Os Bombeiros de Ponte de Lima estão em alerta por causa da possibilidade de cheias no rio Lima, devido ao mau tempo, este sábado.

As águas têm vindo a subir nas últimas horas, mas, segundo fonte daquela corporação, não há registo de qualquer ocorrência relacionada com a situação (cerca das 16 horas).

O rio já está esta tarde fora do leito, como assinala o alagamento dos soldados do conjunto escultórico, evocativo da lenda do rio Lethes, rio do Esquecimento, no areal da vila de Ponte de Lima.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou este sábado para a possibilidade de ocorrência de "cheias relâmpago" em zonas urbanas, devido à subida do nível dos rios, nomeadamente em zonas historicamente afetadas pelo fenómeno, como Águeda (distrito de Aveiro), o rio Vez (Viana do Castelo), e nas bacias hidrográficas dos rios Minho e Lima (Viana do Castelo) e Sorraia (Santarém).