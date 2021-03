Cadáver encontrado em habitação social de Ponte de Lima

Um cadáver em adiantado estado de decomposição foi encontrado, na quinta-feira, numa habitação social da Câmara Municipal de Ponte de Lima.

Segundo relatou o Comandante do corpo de Bombeiros local, Carlos Lima, trata-se do corpo de um homem de 73 anos, que vivia sozinho e não era visto pelos vizinhos há vários dias, levando-os a lançar o alerta.

Uma equipa dos bombeiros deslocou-se ao prédio situado na Rua do Paço, em Faldejães, Arcozelo, cerca das 10.50 horas, arrombou a porta da habitação e encontrou o cadáver "em estado muito avançado de decomposição".

Envolvidos no socorro estiveram seis operacionais com três viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima e uma patrulha da GNR. A Polícia Judiciária esteve também no local.