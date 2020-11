Casal infetado com covid-19 morreu à mesma hora no Hospital de Viana

JN/Agências Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A morte de um casal do lar de Nossa Senhora da Conceição, da Caridade de Ponte de Lima, infetado com o novo ​​​​​​​coronavírus, fez subir para três os óbitos provocados pelo surto de covid-19.

O diretor da instituição, Agostinho Freitas, explicou à agência Lusa que o casal, "marido e mulher, de 89 e 90 anos, morreram, na quinta-feira, à mesma hora, no hospital de Santa Luzia", em Viana do Castelo. As mortes elevam para três o número total de óbitos na instituição, que na semana passada registou a primeira morte de um utente.

Na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Nossa Senhora da Conceição, de um universo de "63 utentes, 61 estão infetados pelo novo coronavírus, sendo que daqueles, dois estão internados". A instituição tem apenas dois utentes que não estão infetados. Dos 40 funcionários, 16 estão positivos.

Já na ERPI do Centro Comunitário de Refoios, dos 34 utentes, um está infetado e isolado na instituição, bem como um dos 20 funcionários, que está a recuperar em casa. Agostinho Freitas adiantou que hoje foram testados novamente todos os utentes e funcionários da ERPI de Refoios.