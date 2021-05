Ciclista de 14 anos em estado grave após colisão com autocarro

Um rapaz com 14 anos ficou, esta terça-feira, em estado grave, na sequência de uma colisão entre a bicicleta que conduzia e um autocarro, em Feitosa, Ponte de Lima.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, o jovem sofreu vários traumatismos, incluindo ao nível do crânio, e pelas 15.10 horas estava ainda a ser avaliado no local pela equipa da VMER do Alto Minho. O estado de saúde inspira cuidados.

O acidente ocorreu cerca das 13.30 horas na Via Foral Dona Teresa. Ao local, acorreram seis operacionais dos Bombeiros e SIV de Ponte de Lima, VMER do Alto Minho e uma patrulha da GNR.