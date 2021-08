Colisão faz quatro feridos graves em Ponte de Lima

Quatro feridos graves foi o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros esta sexta-feira à noite na Estrada Nacional 203 em Gemieira, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 21.18 horas, as vítimas já foram retiradas do local: três foram transportadas para o hospital de Viana e uma para o de Braga.

A via permanece cortada. Para o local foram mobilizados 20 operacionais com oito viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, uma SIV, a VMER do Alto Minho e GNR.