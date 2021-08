Despiste provoca quatro feridos e leva ao corte da EN 202 em Ponte de Lima

JN/Agências Hoje às 21:01 Facebook

O despiste de um veículo ligeiro provocou esta segunda-feira quatro feridos e levou ao corte da Estrada Nacional (EN) 202 em Refóios do Lima, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, adiantou fonte da proteção civil.

Segundo explicou à Lusa fonte do Comando Operacional Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o despiste do veículo ligeiro resultou em quatro feridos, que ainda estão a ser avaliados no local.

O alerta foi dado pelas 19.50 horas e o acidente levou ao corte total da EN 202, acrescentou.

Foram para o local os Bombeiros de Arcos de Valdevez, a Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima e ainda a GNR, num total de oito operacionais apoiados por quatro viaturas.