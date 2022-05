Dez Municípios unidos em nova associação nacional dedicada aos cavalos

Cerca de uma dezena de municípios portugueses com ligação ao mundo dos cavalos acordaram, esta sexta-feira, em Ponte de Lima a criação de uma associação nacional que os represente. O projeto nasceu de uma reunião em que estiveram presentes representantes de autarquias como Golegã, Barcelos, Alter do Chão, Ponte de Lima, Esposende, e também da Federação Equestre Portuguesa.

Do encontro sairá agora um memorando, que dará o tiro de partida à nova agremiação, cujo objetivo passa por unir esforços e ganhar escala em prol do incremento da atividade equestre em Portugal.

"Fizemos hoje de manhã uma reunião com alguns municípios que estão também interessados como nós, naquilo que é a fileira do cavalo e na sua importância para os territórios, com o intuito de tentarmos criar uma associação nacional, que nos dê outra força e outra capacidade", anunciou o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vasco Ferraz, referindo que "uma grande parte dos municípios demonstrou muito interesse em aderir", pelo que vão "continuar a fazer reuniões de trabalho para que a associação seja uma realidade em breve".

Neste primeiro encontro estiveram "aqueles municípios que têm mais ligação ao cavalo". "Estamos com cerca de dez, mas queremos tentar aumentar o número de forma a conseguir que numa primeira fase a associação tenha alguma força junto das entidades governamentais", disse o autarca, defendo que aquela agremiação de municípios com tradição equestre , permitirá que "de forma célere e mais prática, junto das entidades governamentais, ter uma força maior e garantia de financiamentos".

Da primeira reunião esta sexta-feira sairá um memorando segundo Bruno Rente, presidente Federação Equestre Portuguesa, que manifestou apoio total ao projeto. "Estaremos na linha da frente a tentar impulsionar esta ideia", garantiu aquele responsável, considerando a iniciativa "muito boa" e, por isso, a federação "associou desde o primeiro dia". "É uma forma de estarmos concertados, de ganharmos dimensão e uma estratégia global. Acredito que vai ser muito importante no futuro não só do desporto equestre, mas do futuro do país também", concluiu.

A Câmara de Ponte de Lima apresentou também esta sexta-feira o calendário de eventos equestres do município. Regressam após dois anos de interregno por causa da pandemia, o Concurso de Saltos Internacional (20,21 e 22 de maio), Concurso Regional Dressage (12 de junho), XIV Feira do Cavalo (7 a 10 de julho) e Jogos Equestres (11 a 14 de agosto). Uma rota de romarias a cavalo (Nosso Senhor do Socorro, Senhora do Minho, Santa Justa, S. Cristovão, Senhora da Boa Morte, S. Lourenço e São Cipriano) é novidade este ano.

De acordo com o autarca Vasco Ferraz, a Câmara investe anualmente "150 mil euros" em eventos equestres, gerando um retorno estimando em cerca de "seis milhões de euros" para a economia local.