Dez pessoas retiradas de casa devido à aproximação de incêndio

Dez pessoas foram retiradas, por precaução, ao início da tarde desta quinta-feira do Lugar de Carreiras, em Vitorino de Piães, Ponte de Lima, devido à aproximação de um incêndio que lavra desde a madrugada naquele concelho e já alastrou ao vizinho de Viana do Castelo.

"Foi uma manobra coordenada com a GNR. As pessoas foram retiradas temporariamente e já estão reposicionadas", disse Marco Domingues, Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo. "O incêndio está próximo de aglomerados habitacionais, mas se me perguntar se estão risco, não considero isso", declarou.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o incêndio teve início cerca das 00.58 horas em Poiares, Ponte de Lima, e alastrou à freguesia contígua de Carvoeiro, Viana só Castelo. Nesta altura (15.17horas) combatem as chamas sete meios aéreos, 136 operacionais em 42 veículos de oito corporações do distrito de Viana do Castelo, e de grupos de reforço de Lisboa e da Força Especial de Bombeiros.

De acordo com declarações ao início da tarde do Comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, que coordena as operações no terreno, "a principal preocupação é impedir que o fogo se aproxime das povoações", estando em risco zonas habitacionais em "Carvoeiro e Vitorino de Piães". Descreveu que "as temperaturas já são muito elevadas" e o fogo lavra numa zona "de encosta, com grande declive, e alinhada com a exposição solar", o que dificulta o combate. O incêndio está ativo há cerca de 14 horas consecutivas.

"Se o incêndio vier por aqui, Deus me livre", comentava Maria Costa, residente na Rua da Insúa, à entrada da fregueisa de Vitorino de Piães.

"Há sete anos veio e até deu a volta. O vento puxa e arde tudo. Ardeu tudo aqui à volta e os Canadair andavam aqui por cima. As pessoas abrigaram-se todas aqui e eles só protegeram a casa, de resto deixaram arder tudo. Só que o problema é que aqui no meio há muita casa escondida. Estou com muito medo", disse ao Jornal de Notícias enquanto espreitava os meios aéreos a sobrevoar as chamas e o fumo negro que se avistavam de sua casa. Desde cerca das 7.00 horas que deu conta do fumo ao longe e não parou de vigiar.

"Para já não há vento, mas se vem o vento, como ontem e começa a puxar, nunca mais ninguém segura o incêndio. Nunca mais. Isto é terrível", lamentava.