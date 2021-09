Dois feridos graves em acidente entre mota e pesado na A3

Uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado na A3, em Queijada, Ponte de Lima, este domingo, resultou em duas vítimas graves.

O alerta chegou às autoridades às 18.29 horas, para um acidente no sentido Sul-Norte, ao quilómetro 70 da autoestrada (Porto-Valença), disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

Da colisão entre um motociclo e um veículo pesado resultaram feridos graves os dois ocupantes do motociclo, que foram transportados para hospital de Braga.

Prestaram socorro sete operacionais com quatro veículos dos Bombeiros e SIV de Ponte de Lima. Estiveram ainda no local elementos da GNR e da concessionária Brisa.