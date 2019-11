"Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta" traz eventos até abril

Ana Peixoto Fernandes com Lusa Hoje às 19:44 Facebook

A Câmara de Ponte de Lima apresentou, esta sexta-feira, o projeto "Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta 2019-2020", que prevê a realização de onze eventos, entre e dezembro a abril do próximo ano.

Para "contrariar as dinâmicas da sazonalidade", o município aposta em dois programas de atividades para crianças durante a época natalícia, um evento para noivos em janeiro, cinco iniciativas de âmbito gastronómico ao longo dos próximos meses, uma dedicada à saúde e juventude, outra à agricultura e ainda um evento sobre as temáticas da educação, ciência e tecnologia.

A VIII Festa da Gente Miúda decorrerá de 6 a 9 de dezembro, "o mês das crianças em Ponte de Lima", e vai promover atividades ligadas à ciência, arte, culinária e meio ambiente no Pavilhão de Feiras e Exposições/Expolima. De 14 a 24 de dezembro, as crianças terão ainda direito "a dez dias gratuitos de brincadeira até ao Natal", como pinturas faciais, música ao vivo, desenhos, contos, oficinas, e cartas ao Pai Natal.

A Exposição Verde Noivos decorrerá a 11 e 12 de janeiro, apresentando a quem pretende dar o nó, "as mais recentes tendências aos que procuram originalidade, cumprindo em paralelo, tradições, regras e expectativas".

Na área da gastronomia, decorrerá de 31 de janeiro a 2 de fevereiro a XII Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho, como forma de "promover e consolidar o ex-líbris" gastronómico local, que é também "um dos verdadeiros motores do desenvolvimento económico do concelho: o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima".

A 15 e 16 de fevereiro, realiza-se a Feira 100% Agrolimiano, "para preservar e divulgar a cultura agrária de Ponte Lima". O evento servirá de montra a produtos produzidos ou transformados no concelho, como mel, sidra, vinho verde, enchidos e fumados, fruta, hortícolas, cogumelos, carne, leite, e produção animal.

A 22 e 23 do mesmo mês, decorrerá o Fim de Semana Gastronómico do Domingo Gordo, dedicado a pratos como o Cozido à Portuguesa e o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima. E a seguir, nos dias 7 e 8 de março, realiza-se mais um Fim de Semana Gastronómico da Carne Minhota. Nos restaurantes da vila, promovem-se pratos como o "Naco de Minhota" e a "Espetada do Brutus". Ainda no mesmo mês, de 12 a 15, vai realizar-se a IV Feira da Educação, Ciência e Tecnologia. O evento é dedicado às últimas novidades tecnológicas no mercado e decorrerá no Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima.

Os restaurantes do centro histórico da vila receberão, em abril, diferentes fins de semana gastronómicos, um dedicado ao Bacalhau de Cebolada e outro à Lampreia, com animação paralela no espaço público. A programação encerra com a Expo Saúde/Juventude, de 24 a 26 de abril, um evento que promove a atividade física na juventude e divulga serviços e produtos relacionados com saúde, bem-estar e beleza. A iniciativa é gratuita e inclui ainda debates sobre temas atuais e workshops de culinária.

Câmara espera retorno de um milhão e meio

O presidente da Câmara de Ponte de Lima disse, esta sexta-feira, esperar um retorno na economia do concelho na ordem dos 1,5 milhões de euros através dos eventos que o município vai promover.

Em declarações à agência Lusa, a propósito da apresentação do programa municipal, Victor Mendes (CDS-PP) estimou "em 200 mil" o número de visitantes atraídos ao concelho. O autarca adiantou que o investimento municipal ronda os 130 mil euros na realização dos eventos "transversais a algumas áreas de desenvolvimento que o município considera prioritárias, como a restauração, a gastronomia, desporto".

O projeto "Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta" foi lançado pela autarquia em 2012, para "contrariar as dinâmicas da tendência sazonal, da chamada época baixa, potenciando os recursos endógenos, em prol dos agentes locais, de empresários do setor turístico, hoteleiro e da restauração, gerando retorno económico e novas oportunidades para a economia local, e para os visitantes e turistas".