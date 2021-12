Duas funcionárias queimadas em refeitório da Escola Superior Agrária

Duas funcionárias de 52 e 53 anos ficaram feridas com gravidade, esta sexta-feira, no refeitório da Escola Superior Agrária (ESA), em Ponte de Lima.

Segundo comunicado divulgado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), a que aquela escola pertence, as duas colaboradoras foram transportadas para a unidade de queimados do Hospital de S. João, no Porto, "onde se encontram em avaliação".

"As duas funcionárias encontravam-se no Refeitório dos Frades a ultimar os preparativos para servir o almoço aos participantes do Encontro Nacional de Ecologia que decorreu ontem e hoje na ESA-IPVC", relata o comunicando, informando que "o incidente, que provocou queimaduras nas duas funcionárias, ocorreu quando estavam a acender as lamparinas do Rechaud (um utensílio utilizado para manter a comida quente num buffet)".

O IPVC acrescenta que "de imediato, as colaboradoras foram socorridas por um elemento da organização, com formação em primeiros socorros, tendo igualmente sido acionados os meios de socorro, que prontamente ocorreram ao local".

No comunicado, o IPVC, refere ainda que "tem-se mantido em contacto permanente com os familiares e encontra-se igualmente a acompanhar de perto a situação junto da unidade hospitalar".

Ao local compareceram sete viaturas e 15 operacionais dos Bombeiros de Ponte de Lima, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), estacionada no hospital Conde de Bertiandos, Viatura de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e a GNR.