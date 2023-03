Um morto em explosão numa pirotecnia de Ponte de Lima

Um trabalhador de 49 anos morreu, nesta segunda-feira, vítima de uma explosão num paiol da fábrica Pirotecnia Minhota, em Ponte de Lima.

A ignição ocorreu ao início da tarde desta segunda-feira, numa altura em que se encontrariam sete pessoas a trabalhar no local. Neste momento, estão a ser procurados pelos meios de socorro.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo confirmou que há uma morte e adiantou ainda que uma ambulância envolvida no socorro, sofreu um acidente quando se dirigia para o local. Trata-se da SIV de Arcos de Valdevez. Há uma segunda viatura envolvida, cujo condutor ficou encarcerado.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a explosão na unidade de pirotecnia, em Santa Cruz do Lima, foi dado às 13.30 horas.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais com três viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, e "cinco meios diferenciados com 10 elementos" do INEM.