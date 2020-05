Familiares usaram escada dos bombeiros para ver idosos na varanda de lar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Os utentes do Lar de Nossa da Conceição em Ponte de Lima foram visitados por familiares, que subiram à janelas através de uma autoescada dos Bombeiros.

A iniciativa estendeu-se ao longo de cerca de três horas e permitiu que a maioria dos 74 idosos da instituição pudessem ver a família ao fim de dois meses.

"O que mais me impressionou foi o sorriso quer dos utentes, quer dos familiares. Fez-me lembrar o sorriso de quem já não se via há muitos anos", contou Pedro Saraiva, presidente da Mesa da Assembleia da Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição. "A iniciativa foi ótima e correu maravilhosamente" e vai ser replicada noutro lar da instituição em Refóios "em princípio, na próxima terça-feira", acrescentou.

As visitas, com elevação de familiares até a um varandim no terceiro andar do lar, decorreram entre as 15 e as 18 horas.

Pedro Saraiva, explica que foi uma forma de contornar a proibição imposta por causa da pandemia, "agradando a gregos e a troianos".

"Não desobedecendo à lei, somos sensíveis à ideia de que os utentes estavam há mais de dois meses privados de ser visitados pelos seus familiares, e por isso decidimos esta iniciativa promovendo visitas de cinco minutos com a autoestacada", disse aquele responsável.