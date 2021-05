Feira do Cavalo de Ponte de Lima cancelada pelo segundo ano consecutivo

A edição de 2021 da Feira do Cavalo de Ponte de Lima foi cancelada. Por causa da pandemia, o evento não se realiza pelo segundo ano consecutivo.

Segundo comunicado divulgado esta terça-feira pela autarquia de Ponte de Lima, a expectativa é que o certame possa realizar-se em 2022.

"Tal como em 2020, o evento não se realizará, na sequência da ativação do Plano de Contingência da Câmara Municipal, face aos riscos de covid-19, considerando as indicações da Organização Mundial de Saúde e as recomendações das autoridades de saúde nacionais", indica a autarquia.

"Em 2022, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima regressará com todo o seu esplendor", lê-se no documento.