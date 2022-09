Feiras Novas renascem com alma do Zé Cachadinha

Festas de Ponte de Lima regressam com seis dias de romaria. Cantador e tocador é o homenageado.

Zé Cachadinha, carismático tocador e cantador ao desafio de Ponte de Lima, que correu mundo com as suas cantigas improvisadas ao som de concertina, dizia que um dia havia de morrer, mas o seu nome não morreria. A morte bateu-lhe à porta no dia 10 de junho de 2019, tinha então 66 anos, e o tempo está a dar-lhe razão. Este ano, será o grande homenageado da edição de regresso pós-pandemia das Feiras Novas de Ponte de Lima, que começam amanhã e terminam na segunda-feira. O tocador dá rosto ao cartaz da festa, da autoria do artista plástico Mário Rocha, é protagonista do livro "Uma vida ao desafio - homenagem a Zé Cachadinha", a apresentar na quinta-feira, e será também celebrado no espetáculo de cantares ao desafio "Os amigos do Cachadinha", que na sexta-feira à noite juntará 14 tocadores e cantadores de vários pontos do país. Família, amizades e uma legião de romeiros recordam, de resto, a alegria do homem de baixa estatura e voz rouca inconfundível, que atraía e juntava rodas de gente naquela romaria (e muitas outras) à volta das suas desgarradas galhofeiras.

"Era um homem alegre. Nunca ninguém estava triste à beira dele. Deixou muitas saudades", conta Alice Almeida, viúva de Zé Cachadinha, a quem este chamava "Almeidinha". Conheceram-se na feira de Paredes de Coura, de onde ela é natural e fugiu aos 16 anos para se casar. "Tinha outro namorado e a minha mãe e a minha avó queriam que casasse com ele, mas gostei mais do Zé. Foi ele que se meteu comigo. Era da música", recorda risonha, reconhecendo que não teve uma "vida fácil" por causa da arte do marido. "De vez em quando, tinha de lhe pôr travão. Ele andava sempre com os amigos e a cantar ao desafio. Não podia ser", lembra.