Fogo em Ponte de Lima em conclusão

O incêndio que deflagrou na quinta-feira às 14.56 na freguesia da Labruja, no concelho de Ponte de Lima (Viana do Castelo), entrou em conclusão às 23.02 do mesmo dia, confirmou à Lusa a Proteção Civil.

Ao início da noite de quinta-feira, o comandante dos bombeiros de Ponte de Lima dizia esperar travar o incêndio "a partir da meia-noite".

Contactado pela agência Lusa, Carlos Lima adiantou na ocasião que o fogo tinha duas frentes na freguesia da Labruja, e era o segundo que deflagrou no concelho, na freguesia de Arcozelo.

O responsável adiantou que o incêndio não causou ferimentos nem em bombeiros nem na população e não afetou habitações.

Anteriormente à Lusa, o presidente da Câmara Vasco Ferraz disse "haver suspeita de fogo posto, uma vez que o incêndio começou num local, os bombeiros conseguiram extingui-lo, mas já outro surgia num outro ponto, completamente oposto".

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 00.30 encontravam-se ainda no local 73 operacionais, com o apoio de 22 viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo.