Gaspar Martins: "Em Ponte de Lima é tudo para o flash. Está uma comédia montada"

Gaspar Martins é um dos dois dissidentes do CDS-PP que disputam a Câmara com o candidato do seu antigo partido. Concorre pelo VIRAMILHO.

Gaspar Martins, 68 anos, foi vereador do CDS-PP durante 12 anos com o autarca Daniel Campelo e oito vice-presidente com o sucessor deste, Vítor Mendes. Desvinculou-se do partido, após ter apoiado Rui Rio (PSD) em eleições legislativas. Candidata-se agora como independente. Considera que o atual Executivo não trabalha e vive da imagem. O emprego qualificado, o apoio aos idosos e uma nova ponte na zona urbana de Ponte de Lima são as suas principais bandeiras.

O que o motiva a candidatar-se a presidente da Câmara de Ponte de Lima?