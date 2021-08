GNR resgata oito cães abandonados num caixote em Ponte de Lima

Patrícia Martins Hoje às 12:11 Facebook

A GNR de Ponte de Lima resgatou, na quinta-feira, oito cães que foram abandonados no interior de um caixote. Os animais recém-nascidos não tinham qualquer ferimento.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial de Viana do Castelo, a GNR recebeu uma denúncia que dava conta da existência de uma ninhada de cães recém-nascidos, dentro de um caixote abandonado, desconhecendo-se a sua origem.

Os militares da GNR dirigiram-se ao local e resgataram os oito cães, que não apresentavam "qualquer ferimento", lê-se no comunicado.

Os animais foram entregues para adoção ao Canil Intermunicipal de Ponte de Lima.

O caso passou para o Tribunal Judicial de Ponte de Lima para averiguar o abandono dos animais.