Homem com 60% do corpo queimado após explosão em habitação

Um homem com 51 anos ficou com 60% do corpo queimado em resultado de uma explosão, esta noite, na sua habitação em Rendufe, Ponte de Lima.

Segundo o Comandante da corporação de Bombeiros local, Carlos Lima, além das queimaduras, a vítima que foi transportada num helicóptero do INEM para o hospital de Coimbra, sofreu ainda "vários traumatismos". Adiantou ainda que "tudo leva a crer que a explosão [ocorrida cerca das 20.40 horas] tenha sido provocada por gás".

"As causas estão a ser investigadas. O caso foi entregue à GNR de Ponte de Lima", informou o Comandante Carlos Lima, referindo que, quando os meios dos Bombeiros chegaram ao local, o homem "estava agitado, mas encontrava-se consciente e colaborante".

"Quando chegamos já estava a ser apoiado pelos vizinhos que se aperceberam da explosão. A equipa pré-hospitalar chegou ao local e prestou-lhe os primeiros socorros. A seguir chegou a VMER do Alto Minho que prestou cuidados médicos. Depois de estabilizado foi helitransportado para Coimbra", disse.

A vítima é natural de Vila Nova de Cerveira e teria alugado a habitação situada junto à Igreja de Rendufe.

No socorro estiveram envolvidos o meio aéreo, 10 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, e elementos do INEM e GNR.