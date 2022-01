Homem de 60 anos encontrado morto junto a árvore em Ponte de Lima

Um homem de 60 anos foi encontrado morto, junto a uma oliveira, esta segunda-feira à tarde, em Anais, Ponte de Lima. Ainda não se sabe o que aconteceu, mas a presença de escada junto ao corpo pode ajudar a perceber o que levou à morte da vítima.

Segundo declarou ao Jornal de Notícias, o Comandante da corporação de Bombeiros local, Carlos Lima, foi recebido um alerta via CODU, por volta das 16 horas, para a queda de um indivíduo do cima de uma árvore, indicando que a vítima se encontraria em paragem cardiorrespiratória.

"Quando chegamos ao local encontramos um homem de 60 anos, caído junto à uma oliveira sem sinais de vida. Não se sabe a causa porque a situação não foi testemunhada por ninguém", disse o Comandante Carlos Lima, referindo contudo "a presença de uma escada ao lado da vítima".

O óbito foi declarado no local. No socorro estiveram envolvidos além dos Bombeiros com dois operacionais com uma viatura, a SIV de Ponte de Lima, a VMER dele Alto Minho e GNR.